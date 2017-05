O BNG denuncia que Abanca nega documentación sobre a indemnización de José Luís Méndez e pide ao Parlamento que actúe

O BNG denunciou a "intolerable" actitude "obstrucionista" da dirección de Abanca coa comisión parlamentaria de investigación das caixas, á que, segundo asegura a formación, remitiu un escrito comunicando "a súa negativa" a facilitar a documentación solicitada por este grupo político, que pedirá que a Mesa do Parlamento e a propia comisión tomen "medidas".

O BNG considera que "ninguén pode estar por encima do Parlamento" e menos nunha cuestión como "a desaparición das caixas de aforro", que causou "un enorme prexuízo a Galicia".

En concreto, o BNG explica que Abanca négase a "facilitar a documentación relativa á indemnización do exdirector xeral de Caixa Galicia, José Luís Méndez, así como a relativa á venda ou cesión de activos aos membros dos comités de dirección da extinta Caixa Galicia ou aos seus familiares".

No caso concreto de Méndez, o BNG pedía toda a información relacionada coa súa "indemnización de 18 millóns", en particular a acta do consello de administración que deu luz verde á mesma, así como todo o relativo ao "opaco proceso de venda dos activos das caixas", como o caso concreto de Geriatros, e compra-venda de activos da que "supostamente se beneficiaron familiares directos do exdirectivo".

O BNG considera que "os supostos límites legais que alega o conselleiro delegado da entidade, Francisco Botas Ratera, non son máis que unha nova mostra da opacidade" do sector bancario e "un intento descarado" de "impedir que se coñeza a verdade negándose a colaborar coa comisión de investigación".