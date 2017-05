Polémica por unha publicación de empresarios de Sada na que un articulista equipara a homosexualidade ao incesto

Un artigo publicado por unha publicación de empresarios de Sada (A Coruña) que asina o avogado Eduardo Lorenzo e do que se fixeron eco varios medios desatou a polémica nas redes sociais nas últimas horas, xa que equipara a homosexualidade con "o incesto ou a poligamia".

Á marxe de establecer este símil, no artigo, baixo o título 'A homosexualidade é un pecado', o autor reduce a celebración en Madrid do Día do Orgullo Gai en Madrid a un desfile no que "pululan o grotesco, o carnavalesco, con engendros, andróxinos e estrógenos con patas".

Tamén achaca a supostas "presións do lobby gai" e ao "medo á perda de apoios electorais" a negativa do PP a revisar a lei de matrimonio homosexual ou de adopción por parte de parellas do mesmo sexo.

A asociación LGTBI A.L.A.S. A Coruña anunciou nun comunicado que denunciará ante a Fiscalía este artigo publicado na edición de maio do xornal da Asociación de Empresarios de Sada, 'El Mariñán'.