O doutor Javier Cudeiro participa na segunda edición do 'Foro Saúde e Benestar' en Santa Cruz de Tenerife

A Fundación CajaCanarias celebra os próximos días 1 e 2 de xuño a segunda edición do 'Foro Saúde e Benestar', unha iniciativa que pretende ser un instrumento divulgativo dirixido a toda a sociedade e cuxo obxectivo é concienciar e dar a coñecer conceptos básicos sobre a saúde, a través dunha linguaxe accesible. Na cita participará o doutor galego Javier Cudeiro.

Gurutz Linazasoro | Fonte: Europa Press

Na súa primeira edición, celebrada o ano pasado, abordouse o tema da nutrición e a xenómica, mentres que nesta ocasión dedicarase ao órgano máis importante do corpo, o cerebro.

Deste xeito, o Foro 'Saúde e Benestar' contará coa participación de reputados divulgadores na materia ao longo de ambas as xornadas, a celebrar no Espazo Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, a partir das 20.00 horas, e con entrada gratuíta ata completar aforamento.

O cerebro é o xestor de toda a actividade vital, un órgano moi dinámico composto por 86.000 millóns de neuronas que chega a establecer trillones de conexións sinápticas entre elas.

O mapa de conexións cerebrais constitúe a esencia como seres humanos e os expertos demostraron que ter un correcto funcionamento neuronal depende, en certa medida, do estilo de vida.

Factores como a alimentación, o exercicio, tanto físico como mental e ata a actitude fronte á vida son determinantes á hora de previr a aparición de enfermidades neurodegenerativas como o Parkinson e o Alzheimer.

RELATORES

O Foro Saúde e Benestar Fundación CajaCanarias dará comezo o vindeiro xoves co debate que manterán Guruzt Linazasoro e Rosa Arévalo, moderado pola xornalista tinerfeña Saray Encinoso.

Guruzt Linazasoro é neurólogo e director do programa de terapias avanzadas en párkinson e alzheimer de Quirón Saúde-Policlínica Gipuzkoa, en San Sebastián, e presidente executivo de VIVE bioTECH SL.

Publicou máis de 150 artigos e 6 libros, recibido en tres ocasiones o Premio Parkinson España e o Premio de Investigación Científica en Parkinson 2009.

Contribúe en 'O Diario Vasco' coa sección 'A árbore da Ciencia' e é coautor de dous libros de divulgación científica, 'Non te comas o coco' e 'Cerebro e Fútbol', así como autor do volume titulado 'Ciencia Diaria'.

Rosa Arévalo é doutora en Ciencias Biolóxicas e profesora titular da Universidade da Lagoa (ULL). Realizou traballos de investigación nas universidades da Lagoa e Autónoma de Barcelona (UAB), no campo do desenvolvemento cerebral, enfermidades neurodegenerativas, aprendizaxe e memoria, epilepsia e memoria, tumores cerebrais e memoria, efectos da alimentación e a actividade física no envellecemento cerebral.

Tamén é membro da Sociedade Española de Neurociencias (SEN), da Academia de Ciencias de New York (NYSA), da Organización Internacional de Investigadores do cerebro (IBRO).

O xornalista Félix A. Morais será o encargado de dirixir a segunda e última mesa de diálogo do Foro, no que participarán Raquel Marín e Javier Cudeiro.

Raquel Marín é neurocientífica. Estudou Bioquímica e Bioloxía Molecular na Universidade Autónoma de Madrid, onde se iniciou na Investigación Médica no Centro de Bioloxía Molecular (CBM), e posteriormente efectuou un Máster e un Doutoramento en Biomedicina na Universidade Laval, de Quebec (Canadá).

En 2015 recibiu a acreditación a Cátedra de Fisioloxía e, actualmente, imparte docencia de Fisioloxía na Universidade da Lagoa así como coordina o Grupo de Investigación en Sinalización Celular en Enfermidades Neurodexenerativas, na Sección Medicamento da Facultade de Ciencias da Saúde, en particular en enfermidades neurodexenerativas asociadas ao envellecemento (Alzheimer e Parkinson).

Pola súa banda, Javier Cudeiro é doutor en Medicamento pola Universidade de Santiago de Compostela (USC), especialista en Neurofisiología pola Universidade de Londres, Máster en Fisioloxía e Medicamento do soño pola Universidade Pablo de Olavide e, na actualidade, catedrático de Fisioloxía da Universidade da Coruña (UDC).

Foi vicepresidente da Sociedade Española de Neurociencia, presidente da Sociedade Española de Ciencias e vogal da Federation of European Neuroscience Societies. Así mesmo, é membro da Real Academia de Medicamento e Cirurxía de Galicia.

Recibiu varios premios de investigación e, na actualidade, dirixe o grupo de Neurociencia e Control Motor e o Centro de Estimulación Cerebral non Invasiva da Universidade dá Coruña.