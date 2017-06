Vero Boquete, a por outra Champions

No 2014, perdeu co Tyresö sueco en Lisboa ante o Wolfsburgo. No 2015, proclamouse campioa da Champions co FFC Frankfurt tras tumbar o PSG francés. Este xoves ás 20.45 horas, no 2017 e coa camisola do PSG, na súa terceira gran final continental en catro anos, aspira a vencer o Olympique de Lyon en Cardiff para sumar a segunda Champions na súa carreira e devolverlle o seu actual equipo o trofeo que lle birlou hai dous anos en Berlín.

Vero Boquete, coa camisola do PSG, busca a súa segunda Champions. | Fonte: uefa.com

Vero Boquete sente unha especial predilección pola Champions, e escolle os seus equipos (Tyresö, Frankfurt, Bayern, PSG…) en función das posibilidades que lle outorgan para loitar polo máximo título europeo. “Un dos meus obxectivos ao chegar aquí era axudar o PSG a ser un grande equipo, a ser o mellor equipo en Europa, chegar á final e axudar o equipo a conseguila. E estou feliz de ter contribuido a iso”, asegura Boquete nunha entrevista en uefa.com.

Non será unha tarefa doada. O Olympique de Lyon é o actual campión da Champions, venceu na Liga francesa por undécima tempada consecutiva e ven de tumbar o PSG na final da Copa por penaltis. “Se o PSG non sae coas ideas claras, sen confianza e mostrando demasiado respecto ao Lyon, imos sufrir. Pero se mostramos respecto pero aproveitamos os nosos puntos fortes, entón será un partido moi disputado. Sabemos que xogaremos contra grandes xogadoras, pero nós tamén temos grandes futbolistas e sabemos que nunha final pode pasar de todo. Un dos nosos lemas é que hai que soñar en grande, e iso facemos”.

A futbolista compostelá, que aínda ten un ano máis de contrato co PSG, agarda tirar da súa experiencia para axudar na final as súas compañeiras: “Tentarei que a presión non poida con nós e axudar ás miñas compañeiras cando teñamos que apertar e atacar”.

Na súa loita constante a prol do fútbol feminino, Vero Boquete sabe da importancia de gañar a Champions para o PSG. “Se o club gaña a Champions faría historia. Se as mulleres son as primeiras en conseguilo, sería algo importante para o club. Sería un pulo para a sección de mulleres, axudaría a despegar e atraer máis afección para os clubs de fútbol femininos”, sentenciou a única futbolista galega, e española, cunha Champions no seu peto.