"Coido que temos un equipo para facer cousas interesantes. De inicio hai que aspirar a todo. Por que non imos chegar a Europa? Por que non vai o Celta a chegar a unha final e a gañala?”. O presidente Carlos Mouriño e o director deportivo Felipe Miñambres presentaron este mércores en Balaídos o novo técnico celeste, Juan Carlos Unzué, quen aos 50 anos e tras catro como axudante de Luis Enrique (un no Celta e tres no Barça), síntese preparado para debutar como titular nun banco de Primeira.

Juan Carlos Unzué e o presidente Mouriño na firma do contrato. | Fonte: @RCCelta

"Véxome máis preparado para poder coa responsabilidade que require este club e este cargo”, declarou o adestrador navarro, de 50 anos, “moi ilusionado” polo seu regreso a Vigo tres anos despois: “Ás veces os soños se cumplen, e o meu desexo de volver aquí cumpliuse". Unzué asume que a esixencia no celtismo está “moi alta” tras alcanzar este ano as semifinais da Copa e da Europa League, pero sostén que cumplir os obxectivos depende “do que club e plantel poidan dar”. E sentencia: "Non me gusta falar de obxectivos porque teño a sensación de que é poñer límites ao teu traballo. E a min non me gusta poñer límites a nada”.

Unzué pretende que o Celta “aspire a todo” en cada partido e “gozar do proxecto” para que os seareiros se sintan “identificados e orgullosos” do seu equipo. “Eu soñei moitas cousas na miña vida e por sorte déronse. Coido que temos motivos para pensar que se pode", agregó.

O técnico celeste, que ficha para as dúas vindeiras campañas, avanzou a súa idea de contar cun plantel curto, de “20 ou 22 futbolistas", para afrontar un curso con Liga e Copa. “O club ten claro cara a onde quere ir. Queremos un equipo que queira ter protagonismo, que vai tentar ter a pelota o maior tempo posíbel. Un equipo agresivo, persistente, que dé á afección motivos para que se identifiquen con el”, sinalou.

“Ninguén é intransferible”

O director deportivo do Celta Felipe Miñanbres sostén que “todos os futbolistas están no mercado”, malia non ter recibido “ningunha oferta formal” por ningún xogador celeste. “Nós escoitamos ofertas por todos, incluso en xaneiro escoitamos ofertas por Iago Aspas, que é o xogador máis importante. Algúns teñen máis posibilidades de saír que outros. Nós nestes momentos contamos con todos. A día de hoxe non declaramos transferible a ningún xogador pero ninguén é intrnasferible”, explicou.

"O groso do plantel está conformado. Non haberá unha revolución. O plantel está feito, só no lateral esquerdo non doblamos. Quizáis no centro necesitemos xogadores máis de balón, de ter a posesión, que o que temos”, explicou Miñambres.

O director deportivo celeste recoñece que o número de fichaxes “dependerá” das saídas e non agochou que o regreso de Nolito é unha das prioridades. “Nolito é un futbolista importante, interesante, xogou e triunfou aquí. É un gran xogador, pero para que as fichaxes se dean, se teñen que poñer dacordo tres partes, e ás veces iso non é doado. Unha cousa é que poidamos ter interese e outra que poidamos concretar ese interese”.

Volta o 10 de xullo

Malia que Unzué e o seu corpo técnico acaban de chegar, o Celta ten case pechada a que vai ser a súa pretempada, que comezará o 10 de xullo nas instalacións da Madroa. O equipo celeste realizará unha concentración en Inglaterra a partir do 26 de xullo e desplazarase á localidade de Ashby da Zouch, no condado de Leicestershire, no centro do país. O Celta disputará tres amigables en terras británicas e regresará o 4 ou 5 de agosto, en función da data do último dos partidos. Xa en Vigo, está previsto outro encontro de preparación antes do arrinque da Liga.