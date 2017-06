A Fundación Luís Seoane rende unha homenaxe ao artista no 107 aniversario do seu nacemento

A Fundación Luís Seoane renderá o xoves unha homenaxe ao artista no 107 aniversario do seu nacemento, segundo informa a entidade. Así, baixo o título de 'Episodios dunha vella historia', acollerá un recital-concerto no que o actor Santiago Fernández e o músico Sergio López interpretarán poemas do artista galego.

Segundo a organización, trátase dunha homenaxe a un artista "total". "Ao seu compromiso coa súa terra", engade. Ademais, sinala que será unha oportunidade "para achegarse á vertente máis política de Seoane, sen a que a súa obra non podería entenderse".

Na homenaxe, porase voz e música "a unha coidada selección de textos" en base á adaptación por parte do escritor e director do estudo de teatro Casahamlet, Santiago Fernández, de 15 poemas do artista galego.

Destes poemas, a Fundación Luís Seoane destaca os temas que aborda o autor "como a emigración, a loita de clases, a ausencia de xustiza para os máis desfavorecidos, o fracaso individual e colectivo ou os estragos do capitalismo salvaxe".