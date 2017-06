Un incendio nun serradoiro causa diversos danos materiais en San Amaro (Ourense), pero non houbo feridos

Un incendio declarado na madrugada deste xoves nun serradoiro de madeira en San Amaro (Ourense) saldouse con varios danos materiais, pero non houbo feridos.

Segundo informou o CAE 112 Galicia, o lume calcinou parte do teito da nave, diversa maquinaria e un cadro eléctrico. As instalacións afectadas sitúanse no lugar do Cruceiro, en Grixoa.

O 112 indicou que recibiu unha alerta de Urxencias Saitarias ás 4,15 horas deste xoves. Os efectivos sanitarios indicaron que recibiran unha chamada dunha veciña da zona, pero non había constancia de persoas feridas. Con todo, ata o lugar do incendio desprazouse unha ambulancia.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 alertou a Protección Civil e á Guardia Civil por este incendio.