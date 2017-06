A Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual da Coruña (A.L.A.S.) pediu á Fiscalía que emprenda accións por un artigo publicado no períódico da Asociación de Empresarios de Sada 'El Mariñán', titulado 'A homosexualidade é un pecado'.

Con iso, súmase ás demandas realizadas polo colectivo LGTBI do PSOE coruñés que anunciou que solicitará ao Ministerio Público e á Valedora do Pobo que emprendan "as medidas oportunas".

Nun comunicado, esta asociación sinala que o autor "o avogado Eduardo Lorenzo Martínez, -secretario e tesoureiro da asociación-, equipara a homosexualidade con condutas incestuosas".

"O autor propón a supresión de dereitos básicos como o matrimonio igualitario ao que denomina 'matrimonio homosexual' ou á adopción por parte de parellas do mesmo sexo", segundo engade.

Tamén remarca que estas afirmacións "hai que engadir o seu queixume a que 'os dereitos das persoas con pluma, actualmente, son equiparables aos que levan un modelo de vida tradicional'".

Por iso, confirman que, desde a asociación LGTBI A.L.A.S. A Coruña, puxeron devandito artigo en coñecemento da Fiscalía e da Valedora do Pobo "xa que as afirmacións vertidas poden ser constitutivas de delito ao incitar ao odio cara ao colectivo LGTBI".

CONDENA DO ARTIGO

Mentres, ofrece ao Concello de Sada "os seus coñecementos e capital humano para a realización de calquera actividade que visibilice e empodere ao colectivo". Tras facerse público a publicación deste artigo, editado na publicación o mes de maio, foron numerosas as reaccións en contra do mesmo.

Así, por parte do Concello de Sada rexeitouse "calquera manifestación homófoba" e condenouse "calquera actuación que vaia en contra da liberdade de dereitos individuais". Tamén fixo un chamamento á cidadanía a ser activa na denuncia "destas actitudes".