Popular vende a súa participación do 48,98% en Targobank a Credit Mutuel por 65 millóns

Banco Popular decidiu vender a súa participación do 48,98% en Targobank a Banque Federative du Credit Mutuel por un importe de 65 millóns de euros, segundo informou este xoves a entidade á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

O banco presidido por Emilio Saracho asegurou que devandito prezo non supón un impacto relevante nin nos seus resultados nin nos seus niveis de capital. En todo caso, segundo sinalou a entidade, ambos os efectos terán reflexo nas contas do primeiro semestre de 2017.

A transacción está suxeita ao peche das súas condicións definitivas, así como ás autorizacións regulatorias habituais, e espérase que culmine antes de finais do presente exercicio.

A operación comunícase un día despois da renunión do consello de administración do banco e de coñecerse que as entidades potencialmente interesadas en adquirir o Popular disporán ata finais de xuño para realizar unha oferta de carácter vinculante polo banco.

Por tanto, dátaa tentativa do 10 de xuño outorgada polos bancos de investimento que asesoran o proceso esténdese finalmente ata finais de mes.

As accións do Popular lideraban as caídas do Ibex 35 ás 9.28 horas, cun descenso do 6,8%, ata intercambiarse a un prezo de 0,567 euros.