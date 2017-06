Éxito da campaña de donativos para financiar a folga dos traballadores do 112

Este martes publicaban o vídeo explicando porque necesitan axudas tras case 50 días de paro indefinido. Dous días despois xa recadaron máis de 3.00 euros grazas a 78 contribuidores. Quédanlle 38 días para lograr o obxectivo óptimo da campaña de crowdfunding, 6.000 euros.

En Marea traballadores 112

Dende o inicio da folga, os traballadores montaron unha caixa de resistencia. Ademais, os afiliados reciben axuda da CIG, o único sindicato con representación.

Grazas a firmeza da folga, que ten un seguimento case total máis alá do 60-80% de servizos mínimos, os operarios empezaron a torcer o brazo da Xunta e da subcontrata. Tras semanas sen diálogo, Telemark fixo unha oferta para compensarlles o traslado de Santiago á Estrada. Con todo, a Asemblea rexeitouna por unanimidade.

Ademais de compensación pola polémica mudanza, os proletarios reivindican unha mellora do servizo. Levan meses poñendo exemplos de como os tempos de resposta do teléfono de emerxencias disparáronse.

Un dos motivos que alegan é que a nova plataforma tecnolóxica, feita por Atos Spain (a empresa onde é directiva a sobriña de Romay e ex-colaboradora de Feijóo), non funciona correctamente. Denuncian tamén falta de formación.

Carteis de protesta do 112

A Vicepresidencia da Xunta responde que o 112 está funcionando con normalidade. En opinión da Administración, trátase unicamente dun problema salarial da subcontrata. O Goberno négase a negociar directamente cos seus subcontratados.

Así as cousas, achégase a hora da verdade. No verán dispáranse as emerxencias, co que a folga e os problemas denunciados polos traballadores poden ter unha maior incidencia nos vindeiros meses.