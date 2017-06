Alumnos de Galicia exercerán de deputados este venres nun pleno infantil contra o acoso escolar no Parlamento

Uns 80 escolares de Galicia exercerán de deputados por un día nun pleno infantil este venres no Pazo do Hórreo no que reflexionarán sobre o respecto e a convivencia fronte ao acoso escolar.

Segundo informa Aldeas Infantiles SOS, os escolares abordarán valórelos protagonistas do programa educativo da entidade 'Abraza os teus valores', no que participan 7.500 alumnos de Infantil e Primaria de 75 colexios galegos.

Os alumnos representarán aos colexios San Rosendo, do Ferrol (A Coruña); Monte Baliño, de Pantón (Lugo); Inmaculada, de Ourense; e Monterrey, de Vigo (Pontevedra). Os seus portavoces exporán os discursos e propostas desde a tribuna. Posteriormente, procederán a votar a opción que máis lles guste e comprometeranse a cumprila.

O pleno infantil, segundo apunta a entidade, terá lugar a partir das 11,00 horas no Parlamento de Galicia e contará coa presenza do vicepresidente primeiro do Parlamento de Galicia, Diego Calvo Pouso; o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela; e do presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig Pérez.