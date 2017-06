Controlado unha vertedura de xurro que causou a morte de troitas no Río Pequeno en Castro de Rei (Lugo)

Unha vertedura de xurro rexistrado no Río Pequeno no municipio de Castro de Rei (Lugo) está "controlado" tras provocar a morte de troitas, segundo afirmou o alcalde do municipio, Francisco Balado.

O rexedor asegurou que "a situación está a volver á normalidade", á vez que condenou "este tipo de actuacións", en canto á vertedura que "tivo lugar fai un par de días".

Así, o alcalde apela a que "todos" deben "estar concienciados de que os ríos son unha riqueza". "E son un ben que temos que preservar entre todos", abundou.

Ademais, Francisco Balado lembrou que este municipio "tivo verteduras importantes de xurro, tanto no Río Azumara, como este último que tivo lugar fai un par de días no Río Pequeno, que desemboca no Miño en Ponte de Outeiro".

O baleirado de xurro provocou "a mortaldade de peixes, desde o momento en que ven na superficie especies mortas", sobre todo troitas, segundo sinalou o alcalde de Castro de Rei.