A Real Filharmonía de Galicia celebra este venres un concerto para apoiar a nenos con heteroplasia ósea progresiva

A Real Filharmonía de Galicia celebra este venres en Santiago o seu primeiro concerto dentro do proxecto 'RFG Solidaria', centrado na colaboración con varias ONGs galegas que loitan pola defensa da infancia. En concreto esta actuación servirá para apoiar aos nenos que padecen heteroplasia ósea progresiva, unha enfermidade rara e dexenerativa.

Concerto da Real Filharmonía de Galicia para nenos con heteroplasia. | Fonte: Europa Press

Segundo informa o Consorcio de Santiago, este concerto familiar estará dedicado a visibilizar o traballo que realiza a Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva para "avanzar na investigación desta enfermidade ultrarrara e dexenerativa".

A cita, que forma parte do ciclo 'Descobre unha orquestra para ti, a túa!', comezará ás 18,30 horas deste venres no compostelán Auditorio de Galicia. As entradas custan cinco euros e cada menor de 14 anos recibirá dúas gratuítas se vai acompañado de dous adultos.

Os músicos tocarán fragmentos da Sinfonía nº 9 de Beethoven, coñecida tamén como 'Coral', a última sinfonía completa do compositor e unha das obras máis transcendentais e populares da música.

O último movemento da 'Novena' é unha final coral moi inusual na súa época e que se converteu nun símbolo da liberdade. Interpretarana grandes voces do panorama nacional. Trátase da soprano bilbaína Naroa Intxausti, a mezzosoprano catalá Marta Infante, o tenor madrileño Enrique Ferrer e o baixo zaragozano Isaac Galán, xunto ao coro compostelán Orfeón Terra A Nosa.

Como peche do concerto, a orquestra interpretará o 'Himno da alegría', popularizado polo cantante Miguel Ríos, que cantarán xuntos o coro e os nenos asistentes xunto ás súas familias, ademais do propio director, Paul Daniel. "Formarán unha voz única como canto á ilusión e á esperanza para os nenos afectados por heteroplasia ósea progresiva", destaca a organización.