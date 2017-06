Os estibadores acudiron á reunión convocada este xoves coa patronal Anesco con "alto nivel de preocupación" ante o "cambio" de actitude que aseguran percibir nas empresas e a pesar do principio de acordo logrado no último encontro, o do luns 22 de maio.

Estibadores prevén pechar o conflito a próxima semana | Fonte: Europa Press

"Vimos cun alto nivel de preocupación á reunión, preocupounos a patronal pondo en cuestión o falado a pasada semana", indicou Antolín Goya, coordinador de Coordinadora de Traballadores do Mar, principal sindicato de estibadores, á súa chegada ao encontro.

A preocupación mostrada por Goya contrasta co optimismo que manifestou tras a última reunión na que mesmo chegou a asegurar que se podería pechar un acordo definitivo no encontro deste xoves.

"Denotamos que algo tivo que cambiar na patronal porque o nivel de contactos non é o mesmo", engadiu Goya o inicio da reunión, que ten lugar desde as 10,00 horas nun céntrico hotel de Madrid.

O dirixente de Coordinadora referiuse desta forma ao comunicado emitido por Anesco tras esa última reunión, na que a asociación arrefrío as expectativas de acordo dos sindicatos ao indicar que o encontro deste xoves tiña como fin "constituír a mesa negociadora" coa que "comezará un complexo proceso ata que se poida alcanzar un acordo".

Ademais, revelou que nesta última semana os sindicatos enviaron á patronal unha proposta de subrogación do colectivo de estibadores nos centros portuarios de emprego (CPE), as ETT's nas que se poden converter as sagep, as sociedades das que ata agora dependía o colectivo, da que non tiveron resposta algunha.

PAROS AÍNDA CONVOCADOS PARA PRÓXIMA SEMANA

Os sindicatos da estiba (Coordinadora, CC.OO.,UXT, CIG e CXT) manteñen convocados aínda tres xornadas de paros nos portos para a próxima semana, concretamente os días 5, 7 e 9 de xuño).

Goya indicou que a súa desconvocatoria pasa por que a patronal se ratifique no seu compromiso por subrogar a todo o colectivo de estibadores, e de manter as súas condicións, e que se inicie un proceso de negociación do novo convenio do sector tras a reforma aprobada polo Goberno para que cumpra coa normativa europea, evite unha sanción da UE, e aumente a competitividade dos portos.

No entanto, segundo despréndese do declarado por Antolín Goya, o escollo actual da negociación pasa pola petición dos sindicatos de que as empresas formen parte dos centros portuarios de emprego (CPE), as ETT's que substituirán ás sagep, unha posibilidade que, segundo a reforma, sería voluntaria.

"O primeiro que hai que aclarar é se somos traballadores destas empresas, algo que a pasada semana parecía claro e que agora teremos que falar", indicou Goya respecto diso. "Se todo iso esta claro, habilitaremos un marco de normalidade para negociar", engadiu respecto da posibilidade de desconvocar os paros aínda programados".