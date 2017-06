Popular cae un 18% ante os rumores sobre a súa delicada situación

As accións de Banco Popular deixábanse contorna a un 18% ás 11:50 horas a sesión deste xoves en Madrid tras a incerteza que desatou nos mercados certas informacións que apuntan a que a entidade presidida por Emilio Saracho atópase nunha situación delicada e está a ser monitorada tanto polo Mecanismo Europeo de Resolución (MUR) como polo Fondo Monetario Internacional (FMI).

En concreto, os títulos de Banco Popular cotizaban na contorna dos 0,49 euros ás 11:50 horas, o que implica unha depreciación do 18% na xornada e supón o rexistro de novos mínimos históricos na cotización da entidade. A este prezo a capitalización de Popular sitúase por baixo dos 2.200 millóns de euros.

O esborralle prodúcese despois de que Reuters publicase este mércores que as autoridades comunitarias advertiran de que Popular podería ser intervido se non se alcanza un acordo de venda. De feito, a axencia británica afirma citando a funcionarios da Unión Europea (UE) que a presidenta do MUR, Elke König, emitiría unha "alerta temprara" sobre o banco.

No entanto, o MUR emitiu un comunicado precisando que non realiza comentarios sobre ningún banco "específico" e sinalou que "non confirmaba" as declaracións realizadas por König.

Así mesmo, o diario dixital Vozpópuli publica este xoves que o Fondo Monetario Internacional (FMI) detectaría que Popular non superou o 'test de tensións' realizadas pola institución no marco do seu Programa de Avaliación do Sector Financeiro (FSAP, segundo as súas siglas en inglés).

No entanto, a institución dirixida por Christine Lagarde subliñou que dará a coñecer "a mediados de xullo" as conclusións preliminares da súa análise sobre o sistema financeiro español sen incluír valoracións individuais de entidades.

Este programa, establecido en 1999, é unha análise integral e profunda do sector financeiro dun país, incluíndo unha avaliación da estabilidade e fortaleza financeira.

Neste escenario, Popular anunciou este xoves a venda da súa participación do 48,98% en Targobank a Banque Federative du Credit Mutuel por un importe de 65 millóns de euros como parte da súa política de desinversións en participacións non estratéxicas.

No entanto, a entidade liderada por Saracho asegurou que devandito prezo non supón un impacto relevante nin nos seus resultados nin nos seus niveis de capital.