Os estibadores anuncian folga nos portos a próxima semana tras romper a negociación coa patronal

Os sindicatos de estibadores anunciaron que secundarán o tres días de folga convocados nos portos para a semana que vén, os días 5, 7 e 9 de xuño, tras quedar rota a negociación coa patronal Anesco na reunión deste xoves.

Así o anunciou Antolín Goya, o coordinador de Coordinadora de Traballadores do Mar, principal sindicato da estiba, quen ademais anunciou que convocarán un novo calendario de paros adicionais aos da próxima semana.

Con estas folgas, os estibadores pretenden manifestar a súa protesta polo cambio de actitude manifestado pola patronal de empresas de estiba Anesco, respecto da última reunión mantida por ambas as partes, a do luns 22 de maio, na que mesmo se logrou un principio de acordo.

No entanto, segundo Goya, no encontro deste xoves, a representación empresarial xa non garantía a subrogación de todo o emprego, senón que pediu un prazo de dúas semanas para analizar a situación porto por porto.

"Sentimos enganados e maltratados, non entendemos nada", declarou o dirixente sindical ao termo do encontro, de apenas dúas horas de duración e antes de anunciar a disposición do colectivo a secundar os paros convocados e programar novas datas.