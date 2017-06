O proxecto 'Voces ledas' pretende incentivar as inquietudes musicais desde a infancia e promover o coidado vocal

Un proxecto a cargo dunha investigadora da Universidade de Santiago de Compostela busca promover e incentivar o interese pola creatividade e a música desde idades temperás, á vez que persegue estender prácticas e hábitos saudables de coidado vocal.

A iniciativa 'Voces ledas' foi iniciada por Lucía Casal, coa colaboración da cantante Mariola González e o director do Orfeón Terra a Nosa e director do Coro Universitario, Miro Moreira, e foi implantada como experiencia "piloto" en aulas do CEIP López Ferreiro.

Para este proxecto, segundo explicou Casal durante a presentación deste traballo en Santiago, foi crucial a experiencia vivida en países como Arxentina ou Inglaterra, onde se implantaron programas nacionais de canto que, no segundo caso, chegou ao 99 por cento das escolas.

A metodoloxía de traballo circula ao redor dun coro infantil onde, sobre unha base "autotética' na que busca aprender "gozando", promóvese a improvisación e a libre expresión a través da voz e ensínanse procesos.

A proposta inclúe educación artística, formación para a saúde e traballo cooperativo, ensinando técnicas de meditación e relaxación e realizando exercicios de quecemento vocal e de afinación.

Todo iso a través dun grupo de especialistas que permita unha atención individualizada das necesidades dos nenos, que complementa o traballo realizado en grupo.

Na experiencia piloto no López Ferreiro, a cantante Mariola González atendía esta tarefa en grupos de tres pequenos, ensinándolles a non forzar a voz, o coidado das cordas vocais e a traballar o oído, para aprender a afinar e entoar.

HÁBITOS SAUDABLES

Así mesmo, a iniciativa ten un antecedente no traballo de Miro Moreira, cuxa vocación desde pequeno pola música levoulle a impulsar un taller de canto que evolucionou neste proxecto.

O obxectivo é incentivar a música vocal entre os máis novos, demais de promover os hábitos saudables, o coidado da voz ou o traballo en grupo.

"Coa nosa voz comunicámonos na a vida diaria e ás veces os sitios ruidosos obríganos a falar moi forte, e iso vaina estragando"

Por iso, mediante unhas rutinas, pódese aprender a "usala nas debidas condicións" e "protexela e coidala", dun modo similar á disciplina deportiva pero "sen facer grandes esforzos".

Tamén se referiu a a súa utilidade para os docentes, que utilizan a voz como "principal ferramenta de traballo, lembrando que o 50 por cento das baixas laborais neste colectivo débense a alteracións vocais.

AULA ABERTA

A investigadora Lucía Casal e a cantante Mariola González realizaron unha demostración da experiencia piloto en vivo cun grupo de alumnos do López Ferreiro, explicando a metodoloxía e desenvolvemento das súas clases.

Nun primeiro momento, a través do conto 'O Conto de Pía', ensinan aos pequenos medidas e consellos de hixiene vocal, para logo practicar cancións escollidas especificamente para exercitar a respiración e quentar as cordas vocais.

Neste proceso, Mariola González vai atendendo aos nenos para ir detectando e practicando individualmente problemas que teñan á hora de comprender e usar a voz correctamente, sen forzar a musculatura e aprendendo a entoar.