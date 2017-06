Constituída en Santiago a Mesa local de coordinación contra a violencia de xénero para integrar políticas públicas

A mesa local de coordinación contra a violencia de xénero de Santiago quedou constituída este xoves coa asistencia da secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, co fin de integrar políticas públicas contra esta secuela.

A concelleira de Igualdade de Santiago, Marta Lois, explicou que a mesa local de coordinación interinstitucional "pretende ser un espazo no que están representados todos os ámbitos municipais que traballan na loita contra a violencia de xénero".

Así, tras a constitución, a concelleira explicou que o obxectivo "fundamental" consiste en "procurar unha maior eficiencia da resposta ante a gravísima situación de moitas mulleres vítimas de violencia de xénero".

Respecto diso explicou que están presentes nesta mesa unha persoa da Secretaría Xeral de Igualdade así como representantes do Centro de Información a Mulleres (CIM), Policía Local, centros educativos, centros sanitarios, centros sociais e forzas de seguridade. Ademais contarán con outros axentes do Colexio oficial de Psicólogos, do do Traballo Social e dalgúns colectivos feministas.

Lois considerou este espazo "crave" para a "determinación de criterios, detección precoz de casos de violencia de xénero", entre outros "aspectos imprescindibles que se traballarán".

Deste xeito, sinalou que se constitúe a mesa como encomenda da Secretaría Xeral de Igualdade aos concellos co fin de "falar de aspectos de mellora e eficiencia no campo da violencia de xénero". "Non é unha mesa de representación política", aclarou, para engadir que conta coa participación de actores educativos, sanitarios, económicos, de seguridade e outros para abordar aspectos de natureza "sensible".

Esta mesa convocarase, en principio, dúas veces ano xa que as sesións ordinarias recoméndanse cada seis meses, pero a concelleira indicou que pode haber algunha extraordinaria.

DATOS

A preguntas dos medios, Marta Lois lembrou os datos do Observatorio de Igualdade que reflicten que as denuncias no últimos tres anos no partido xudicial de Compostela --Santiago, Ames, Boqueixón e Vedra-- superaron as 700 entre 2014 e 2016. "É un dato importante e preocupante", sostivo, para incidir en que "moitas das vítimas non presentan denuncia".

Por iso, defendeu a constitución desta mesa local en Santiago ante a "situación de extrema urxencia que ten integrar políticas públicas contra a violencia de xénero de maneira coordinada". "Esperamos en breve convocar unha mesa para decidir por onde empezamos. Para iso hai que escoitar a todas as partes", concluíu.