Deteñen a tres vigueses por roubar a punta de coitelo unha caixa rexistradora con 500 euros nun supermercado de Nigrán

Axentes da Garda Civil detiveron a tres veciños de Vigo, dous homes e unha muller, como presuntos autores dun roubo con violencia e intimidación nun supermercado de Nigrán, onde un deles subtraeu a punta de coitelo unha caixa rexistradora con case 500 euros en efectivo, mentres os outros dous esperábanlle nun vehículo para darse á fuga.

Tal e como informou o Instituto Armado, os feitos ocorreron o pasado 16 de maio nun supermercado da parroquia nigranesa de Panxón, cando un individuo entrou coa cabeza cuberta cunha carapucha e esgrimindo un coitelo de grandes dimensións.

O home utilizou o coitelo para amedrentar á empregada, á que chegou a agarrar fortemente polo pescozo antes de tombala sobre o seu costado encima do mostrador para esixirlle a clave de apertura da caixa. No entanto, debido á tensión do momento foi incapaz de abrir a caixa, polo que o atracador decidiu arrincala e levarlla, antes de fuxir no vehículo que lle esperaba.

Froito das investigacións do equipo de Policía Xudicial da Garda Civil de Vigo, e do posto principal de Baiona-Nigrán, púidose identificar e deter ao titular e condutor do vehículo utilizado para a comisión do roubo, no que alteraran matricúlaa con adhesivos; ao autor material do atraco; e a unha terceira persoa que os acompañaba.

Os detidos foron postos a disposición do Xulgado de Instrución número 5 de Vigo, que decretou o ingreso en prisión provisional do presunto autor material do roubo e a posta en liberdade dos outros dous, todos eles acusados de senllos delitos de roubo con violencia e intimidación e falsificación de placas de matrícula.