Feijóo acusa aos manifestantes de Santiago de “agredir” aos policías e critica a “pose” de Noriega por apoialos

A carga policial do pasado martes en Santiago está dando moito que falar. Ás crítica do PPdeG ao Concello de Santiago e Compostela Aberta por apoiar aos manifestantes, súmase a do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que foi moito máis crítico que os dirixentes do seu partido en Santiago e acusou aos participantes nesa marcha –que rematou con cargas policiais e un detido-- de “agredir” aos policías. Tamén aproveitou para cargar duramente contra o rexedor compostelán, Martiño Noriega, por apoiar a estes grupos.

Manifestación en Santiago en contra do peche dun centro social nun edificio ocupado | Fonte: EP

“Eu estou cos funcionarios, que teñen familia e fillos, e que foron agredidos por uns poucos que intentan impoñer os seus métodos á maioría”, dixo o presidente galego na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta. “Eu estou a favor das forzas de seguridade do Estado e do cumprimento das sentenzas xudiciais”, engadiu.

Ademais, acusou ao colectivo Escárnio e Maldicer, que ocupaba o edificio desaloxado na mañá do martes, de “non ser estritamente cultural”, de “non respectar as normas de convivencia” e de “agredir a funcionarios públicos”.

Críticas a Martiño Noriega

Feijóo tamén aproveitou a ocasión para criticar a Martiño Noriega e o seu grupo de goberno. “Ás veces as poses de ser partido alternativo pois se lle van das mans”, ironizou ou insistir en que o que fixeron os policías foi cumprir con sentenzas xudiciais “que lle dán a razón aos propietarios do inmoble”.

Sobre as críticas do rexedor de que non foi informado do gran despregue policial, o presidente galego tirou de ironía: “Tamén me podo queixar eu porque tampouco fun informado”. Neste sentido, suliñou que “é imposible” que todas as administracións sexan informadas de situacións nas que se despregan os corpos policiais.