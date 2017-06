O vicesecretario de acción municipal dos populares galegos e portavoz no Concello de Santiago, Agustín Hernández, advirte que "o Partido Popular debería reflexionar respecto diso do seu posicionamento" sobre a posibilidade de crear unha comisión de investigación no Congreso sobre o accidente do tren Alvia en Angrois.

Agustín Hernández, portavoz do PP de Santiago | Fonte: Europa Press

Así o dixo nunha entrevista á Radio Galega, na que, con todo, indica que el ten "algunha dúbida respecto diso do resultado dunha investigación a nivel político".

"Obviamente non estou de acordo en que esa comisión tivese lugar no Parlamento de Galicia, posto que as competencias non residen en Galicia", dixo.

Pero, a continuación, destacou que, "respecto diso da posible comisión de investigación no Parlamento de España", cre "que o Partido Popular debería reflexionar respecto diso do seu posicionamento", que ata agora foi sempre contrario á súa constitución.

Hernández foi preguntado sobre se debería sumarse tamén o PP, tendo en conta que o PSOE galego apoiou a semana pasada pedir a comisión nas Cortes e está por ver que decide a nova dirección do grupo socialista na Cámara Baixa --varios deputados como Odón Elorza, Zaida Cantera, Pilar Cancela e Ricardo García Mira están a favor de que se cre--.

Respecto diso, sinalou que ve este asunto "moi delicado". "Estamos a falar de vítimas e dun episodio tráxico da cidade. Eu tiven por desgraza a oportunidade de estar nese punto desde o mesmo momento do accidente e a verdade creo que é un tema que deberiamos abordar desde a perspectiva de buscar o mellor para que os familiares e as persoas relacionadas coas vítimas tivesen toda a seguridade de que todo queda clarificado", expuxo.

De feito, Hernández era conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas por entón, e acudiu ao lugar do descarrilamento para seguir en primeira persoa o desenvolvemento do operativo de emerxencias.

Na entrevista, o agora portavoz do PP santiagués lembrou que "neste momento existe un trámite xudicial en marcha" e opinou que "habería que ser respectuosos con ese trámite xudicial". "Pero, en todo caso, insisto, é un tema delicado que habería que analizar", destacou.

JOSÉ BLANCO

Despois do voto a favor do PSdeG para solicitar que se cre a comisión de investigación nas Cortes, o eurodeputado socialista José Blanco mostrou a súa disposición a comparecer nunha eventual comisión de investigación.

Blanco é exministro de Fomento e os afectados polo sinistro ferroviario atribúenlle responsabilidades por supostas présas na posta en servizo da liña.