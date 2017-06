O portavoz de En Marea no Parlamento galego, Luís Villares, manifestou que a dimisión do fiscal xefe Anticorrupción, Manuel Moix, tiña que producirse "moito antes" por "ética política".

Luís Villares | Fonte: Europa Press

A preguntas dos xornalistas, tras participar nos Almorzos Off/on do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG), e antes de que se confirmase a dimisión, Villares xa auguraba que non pasaría "do mediodía" cando se fixese pública esta decisión.

Como maxistrado en excedencia, asegurou que "vive con paixón" o que pasa no ámbito xudicial, pero tamén con "moita indignación". Así, en relación ao caso de Manuel Moix, argumentou que a súa dimisión debería producirse tras coñecerse que posuía desde 2012 o 25% dunha sociedade offshore en Panamá.

"É triste que sexa despois de coñecer o da sociedade en Panamá cando sabemos que foi nomeado porque era un fiscal cómodo para os corruptos", sinalou ao argumentar que debería producirse antes e en relación ao caso do expresidente da Comunidade de Madrid, Ignacio González.

Mentres, insistiu en que "con independencia de que non sexa delito, hai a ética política", remarcou. Na mesma liña, cuestionou o posicionamento mantido ata o momento pola Fiscalía Xeral do Estado e o Ministerio de Xustiza.