O fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, apelou á "prudencia" e ao "descoñecemento" para non pronunciarse sobre a dimisión do fiscal xefe Anticorrupción, Manuel Moix.

Fernando Suanzes | Fonte: Europa Press

A preguntas dos xornalistas, coincidindo coa presentación da Escola de Verán do Ministerio Fiscal, Suanzes non quixo facer "valoración algunha" tras confirmarse a dimisión de Moix despois de coñecerse que posuía desde 2012 o 25% dunha sociedade offshore en Panamá.

"Non é aínda o momento de facer ningunha valoración", insistiu Suanzes ante as preguntas dos xornalistas a este respecto. Ademais, recalcou que se trata dun asunto "que xestiona a Fiscalía Xeral do Estado".

Por todo iso, apelou á "prudencia e o descoñecemento", en alusión á rolda de prensa do fiscal xeral do Estado, José Manuel Maza. Dela, dixo que imaxina que se deron "explicacións oportunas".