Os pediatras piden a creación de equipos especializados para atender a menores con dúbidas sobre a súa identidade de xén

En España hai un milleiro de nenos con dúbidas sobre a súa identidade de xénero, que, no entanto, non contan con "unidades pediátricas especializadas" que sexan capaces de "detectar e manexar" esta situación.

Así o apuntou este xoves o doutor Antonio Jurado, presidente do Comité Científico do 65 Congreso da Asociación Española de Pediatría que, ata o sábado, acollerá Santiago de Compostela coa participación duns 1.800 profesionais e expertos de diversos países.

Entre as cuestións que se abordarán neste encontro está precisamente a identidade de xénero en relación aos pacientes pediátricos, para os que o doutor Jurado apostou pola creación de equipos especializados e "multidisciplinares" que presten unha asistencia integral aos nenos nesta situación para "minimizar a incerteza asociada ao diagnóstico" e póidanse tomar decisións "razoadas e prudentes".

Nos últimos anos, segundo os expertos, triplicáronse as consultas recibidas con motivo das dúbidas sobre a identidade de xénero en menores, segundo os datos do doutor Juan Pedro López Siguero, endocrinólogo pediátrico do Hospital Rexional de Málaga.

No entanto, e aínda que destacou o "impacto social" e as "implicacións clínicas" desta situación, o experto aclarou que entre o 70 e o 80 por cento dos mozos que manifestan disforia de xénero na adolescencia "non desenvolven finalmente unha identidade transgénero" na idade adulta.

Por iso, resaltou a importancia de contar con especialistas formados e sensibilizados nesta materia, algo do que a Sanidade española aínda non dispón, polo que os menores nesta situación deben "acudir ás unidades creadas para o seguimento da identidade de xénero en adultos".

Estes equipos, precisou, deberían estar formados por endocrinólogos, psicólogos, psiquiatras, traballadores sociais, xinecólogos, urólogos e cirurxiáns plásticos, entre outras especialidades, capaces de "asesorar" aos nenos e ás súas familias.

VACINAS E ANTIBIÓTICOS

Durante o encontro, os expertos abordarán tamén outras cuestións de especial interese para a pediatría, como é o uso e o abuso dos antibióticos e as vacinas.

Sobre esta cuestión, o presidente da Sociedade de Pediatría de Galicia, José Ramón Fernández Lorenzo, lembrou a importancia de non abusar dos antibióticos para evitar que "dentro duns anos teñamos que matar as bacterias a marteladas".

No entanto, rexeitou tamén intervencións como a do menor que faleceu en Italia por mor dunha otitis bacteriana tras recibir só tratamento homeopático. "Dalgunha maneira, non se informou a esa familia de forma adecuada", lamentou.

De feito, o doutor apostou por que a Administración sanitaria "regule de forma máis específica" os medicamentos alternativos, co obxectivo de que non se dean en España casos como leste.

Sobre a vacinación, o presidente da Asociación Española de Pediatría, Serafín Málaga, lembrou que España é "un dos países con taxas vacunales máis altas", aínda que instou a non baixar a garda ante a "ameaza latente" da corrente que se opón ás vacinas.

O doutor Málaga apostou pola correcta información e comunicación aos pais sobre os proles e contras das vacinas, á vez que advertiu de que a oposición ás vacinas é "indefendible".

ESPECIALIDADES E SAÚDE DA PEDIATRÍA

Entre as cuestións en demanda polos profesionais da pediatría en España, Serafín Málaga mencionou o "déficit de pediatras" que sofre a sanidade española e que en ocasións "alcanza o 40 ou 50 por cento". Esta situación, alertou, provoca que as prazas de pediatría "estean a ser atendidas por médicos doutras especialidades".

José Ramón Fernández, no entanto, aclarou que a situación en Galicia é mellor e que a pediatría galega "goza de boa saúde", cun déficit de profesionais que rolda o 10 por cento, "bastante por baixo doutras áreas do país".

Con todo, augurou que "a situación vai empeorar" nos próximos anos, polo que estes profesionais manteñen xa grupos de traballo coa Consellería de Sanidade co obxectivo de implantar "medias correctoras" que permitan "manter unha pediatría de calidade.

As "fortalezas" da pediatría galega, apuntou Fernández Lorenzo, pasan pola investigación, sobre todo en vacinas, enfermidades metabólicas e xenéticas; a cobertura vacunal, sendo pioneiros na introdución de inmunizaciones como as do neumococo e a da meninxite C; e o cribado neonatal, que permite detectar precozmente enfermidades metabólicas.

Os pediatras, ademais, volveron a reclamar a creación de especialidades de pediatría a nivel formativo e oficial, o que permitiría cubrir prazas con persoas con formación específica e mellorar a asistencia.

A Asociación elaborou no seu momento un decreto sobre especializades que, no entanto, foi tombado polo Tribunal Supremo, polo que pediron ao Ministerio de Sanidad, competente na materia, colaboración e disposición para continuar con esta reclamación "histórica".

NA "VANGARDA"

O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, participou na inauguración oficial do Congreso, na que tamén estivo a directora xeral de Saúde Pública do Ministerio, Elena Andradas, e na que o responsable da sanidade galega mostrou a súa satisfacción porque Galicia estea "á vangarda" en cuestións como a inmunización.

Vázquez Almuiña destacou a importancia da "prevención" no ámbito pediátrico e apostou por seguir traballando na coordinación entre Atención Primaria e Especializada e en mellorar a comunicación médico-paciente.

Finalmente, destacou o incremento na actividade pediátrica na Comunidade, con máis de 122.000 consultas hospitalarias, 198.000 urxencias e 330.000 ingresos rexistrados durante o ano pasado, así como máis de 1,8 millóns de consultas en Atención Primaria e 236.000 en PAC.