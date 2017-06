AMP.- APLU estuda encargarse de ordes de execución por motivos estéticos e que municipios ingresen máis por sancións

A Axencia de Protección dá Legalidade Urbanística (APLU) estuda encargarse das ordes de execución por motivos estéticos --como poida ser acabar unha fachada ou unha demolición por mandato xudicial-- nos concellos que así o pidan no marco da nova lei do Solo. Ademais, "está a traballar" para que aumenten os ingresos dos municipios adheridos a este organismo, que actualmente reciben o 50 por cento das sancións -a outra metade é para a Xunta--.

Así o expuxo este xoves o director da APLU, José Antonio Cerdeira, que fixo balance da década de vida desta axencia, dependente da Xunta, á vez que informou de que se busca asumir "máis competencias" e que o organismo sexa "máis atractivo" para incrementar o número de concellos que se integren neste ente garante da legalidade urbanística.

En resposta a unha pregunta do Grupo popular na Comisión de Ordenación Territorial, Cerdeira explica que se traballa coa Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para que os concellos poidan tamén delegar a tramitación das ordes de execución de edificios por motivos estéticos, no que considera unha "importante medida na loita contra o feísmo".

Así mesmo, subliña que a adhesión por parte dos concellos á axencia é gratuíta e, ademais, reciben o 50 por cento do importe das sancións que impón a APLU. Para atraer a máis municipios "está a traballarse para aumentar esa porcentaxe de participación" en favor das entidades locais.

CREACIÓN DE SERVIZO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS

Nesta liña, a APLU prevé crear un servizo específico de asistencia a concellos para mellorar a atención e colaboración no marco do cumprimento da lei co fin de atender con maior axilidade as dúbidas e problemáticas.

Xunto a isto, os próximos días 15 e 16 de xuño celebrarase o terceiro congreso sobre disciplina urbanística, no que hai preto de 600 persoas inscritas, entre eles alcaldes, técnicos, profesionais do sector privado e profesores.

UN TOTAL DE 66 CONCELLOS ADHERIDOS

Na actualidade a APLU conta con 66 concellos adheridos voluntariamente, o últimos catro integráronse en 2016. O seguinte en facelo será o de Ribeira, que tras dar luz ver en pleno municipal está pendente da aprobación polo Consello da Xunta.

Aínda que José Antonio Cerdeira apunta que esta "podería parecer unha cifra baixa" de concellos adheridos, asegura que moitos máis amosaron a súa disposición a integrarse no futuro, á vez que reflexiona sobre un "un tema complicado" como é o urbanismo, con "dificultades técnicas" e falta de persoal na vida municipal para realizar as tarefas necesarias.

Por tal motivo, lembra as vantaxes que ofrece a APLU de asistencia técnica e xurídica con 75 profesionais de "dilatada carreira e experiencia no campo urbanístico".