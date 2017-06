O portavoz do PP no Concello de Santiago, Agustín Hernández, afirmou non ter "ningunha dúbida" de que o alcalde ou calquera dos concelleiros de Compostela Aberta "non deixarían" que "calquera das súas propiedades fosen okupadas sen o seu permiso".

Nunha entrevista á Radio Galega, Hernández acusou de "morneza" ao rexedor, Martiño Noriega, ao mesmo tempo que cualificou como un feito "gravísimo" que se xustifique a okupación.

"Non teño ningunha dúbida de que o alcalde ou calquera dos concelleiros en calquera das súas propiedades non deixarían que fosen okupadas sen o seu permiso", aseverou.

Por iso, expresou a súa "sorpresa respecto diso do que aconteceu" este martes, pois "existía unha okupación" e un "procedemento xudicial" para que o dono desa propiedade puidese "facer uso da súa propiedade".

Criticou que no edificio da Algalia de Arriba existía unha actividade "absolutamente fóra de control, sen ningún tipo de seguridade, de control administrativo, nin de licenza".

E, ao seu xuízo, "a partir diso houbo graves disturbios que non se poden menos que rexeitar e denunciar e apoiar o traballo serio e profesional das forzas e corpos de seguridade do estado".

Neste sentido, lamentou "a tibieza e a actitude do grupo que sostén ao goberno en minoría de Santiago e en certa medida do BNG e do PSOE". "Posto que creo que cando acontecen circunstancias como a de antonte o que ten que facer calquera responsable público é denunciar eses feitos que rompen a tranquilidade e a vida normal dunha cidade segura como Santiago", resolveu.

Así, dixo que os antidisturbios "actuaron con profesionalidade" e sobre a actitude de Noriega opinou que "probablemente ten o corazón partío como diría Alejandro Sanz". "Parte desas persoas que son antisistema son o soporte da forza política que sostén o goberno en minoría e o alcalde non pode dicir o que debería dicir calquera goberno responsable", advertiu.

Apuntou ao comunicado que emitiu Compostela Aberta, que ao seu xuízo "xustifica actuacións que non son legais como a okupación dun edificio privado", e asegurou que iso "é gravísimo".

TELMO MARTÍN

Por outra banda, sobre o Concello de Sanxenxo (Pontevedra), considerou que "volveu a normalidade" co regreso do popular Telmo Martín.

Respecto diso, engadiu que a época na que Martín xa foi alcalde da localidade pontevedresa foi un "período brillante" para ese consistorio.