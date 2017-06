Renfe asume os 844 traballadores de Adif encargados de vender billetes de tren nas estacións

Renfe asumiu os 844 traballadores de Adif que se encargan de vender billetes de tren nas estacións, segundo informaron as dúas compañías ferroviarias públicas.

Con este traspaso de persoal, os dous operadores conclúen un aspecto que quedou pendente cando en 2005, ante o inicio da liberalización do sector, a antiga Renfe se segregou en dúas empresas, de forma que Adif pasou a ostentar as vías, estacións e resto de infraestrutura ferroviaria e Renfe Operadora, os trens e o servizo.

No entanto, o proceso de paso destes traballadores dunha compañía a outra, que leva anos negociándose, conclúe xusto cando o Ministerio de Fomento sopesa volver unir as dúas firmas nun 'holding'.

Polo momento, con esta medida, Renfe e Adif aseguran pretender mellorar o servizo ao cliente, dado que a partir de agora a operadora será responsable de todo os procesos de venda dos seus billetes de tren. As dúas compañías ferroviarias acordaron manter un plan de transición durante seis meses para liquidar calquera incidencia que poida xurdir no proceso de cambio.

NOVOS TELÉFONOS DE ATENCIÓN DE RENFE

A conclusión do traspaso a Renfe do colectivo de empregados da canle de venda permitirá á compañía habilitar a partir do 1 de xullo, tal como xa anunciara, novos teléfonos de información e comunicación cos seus clientes que substitúan ao catro que ten dispoñibles actualmente, todos eles 902.

Tras o cambio, a compañía ferroviaria porá a disposición dos clientes unha liña 900, isto é, gratuíta, para informar sobre incidencias e atender reclamacións a escala nacional. O resto de números serán de tarificación provincial, isto é, liñas fixas precedidas polo correspondente prefixo provincial.

Na actualidade, do catro número 902 que ten Renfe para comunicarse cos seus clientes, un é para facilitar información e venda de billetes, outro de asistencia á venda por internet, un terceiro de información sobre estacións e outro máis para reservar persoal de asistencia en estacións de tren.