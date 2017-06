A Xunta pecha o expediente a Aqualia tras o pago de 15.000 euros e a posta en marcha do teléfono de atención

A Xunta de Galicia concluíu o expediente aberto á concesionaria municipal de abastecemento de augas en Vigo, Aqualia, despois de que a empresa abonase a sanción mínima (15.000 euros) e habilitase o teléfono de atención 24 horas aos consumidores.

Así o explicou en rolda de prensa o delegado territorial da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, quen apuntou que a concesionaria acabou por cumprir a normativa que lle obriga a ter ese teléfono a disposición dos clientes, 24 horas, 365 días ao ano, e cun tempo de espera máximo dun minuto (servizo que ten habilitado desde o pasado 17 de maio).

O delegado territorial criticou que tivese que ser a administración autonómica, a través do Instituto Galego de Consumo, a que obrigou á concesionaria a cumprir a normativa abríndolle expediente sancionador, e iso a pesar de que é un contrata municipal e, segundo o prego, o Concello debería exercer un labor de inspección e control sobre o servizo.

López-Chaves subliñou que a administración municipal non só non actuou para facer cumprir a normativa relativa ao teléfono 24 horas (vixente desde 2012), senón que "a propia empresa asegurou que o Concello non lle informou de que tiña que habilitar este teléfono". "O Concello fallou, actuamos nós onde tiña que actuar o Concello", reiterou o delegado territorial.

Por outra banda, avanzou que, a partir de agora, as demandas relacionadas con servizos a consumidores serán tramitadas pola propia Xunta, en lugar de remitilas ao Concello olívico, como se veu facendo ata agora. "Tivemos denuncias relacionadas con facturación e outros problemas de servizo. Enviámolas ao Concello e non sabemos que pasou con elas", incidiu.