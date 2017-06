O Banco de Alimentos organiza este fin de semana unha nova Operación Quilo no Corte Inglés de Vigo

A Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo organiza este fin de semana unha nova Operación Quilo en Elo Corte Inglés da cidade olívica, onde está previsto que participen unha trintena de voluntarios.

Foto: Banco Alimentos Corte Inglés | Fonte: Europa Press

Segundo informou a ONG, a acción desenvolverase este venres e sábado no horario comercial do supermercado, no que os voluntarios, perfectamente identificados, recollerán alimentos como legumes envasadas en tarros de cristal, conservas vexetais, aceite, galletas, cacao e comida non perecedoira.

A Fundación, que agradeceu a implicación da superficie comercial e dos voluntarios, pediu a colaboración de máis persoas para que participen como voluntarios nas campañas de recollida de alimentos, as cales está a reforzar ante o incremento da demanda por parte de persoas con necesidades.