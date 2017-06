O portavoz de En Marea no Parlamento galego, Luís Villares, considerou ao titular do Executivo galego, Alberto Núñez Feijóo, "ninguneado" polo seu partido cos Orzamentos Xerais do Estado, aprobados no Congreso, despois de cifrar en "un terzo" a redución de investimentos en Galicia.

O portavoz de En Marea, Luís Villares, en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

"O primeiro gran perdedor é a sociedade galega", sinalou en rolda de prensa, tras participar nos Almorzos Off/on da demarcación coruñesa do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG). No entanto, a colación, sinalou que "o gran perdedor político destes orzamentos é Feijóo".

Así, argumentou que, tras a redución de partidas para esta comunidade autónoma, o titular do Executivo galego quedou "mudo". "E ninguneado polo seu partido", insistiu.

Sobre os orzamentos, lamentaou, entre outras cuestións, que non se doten partidas para "modernizar a rede ferroviaria" galega. "A Galicia non lle compensa a maioría absoluta do PP", dixo tamén.