O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, criticou este xoves que a elección dun novo secretario xeral poida levar ao PSOE a "dicir o contrario do que dixo" sobre a comisión de investigación do accidente de Angrois no Congreso, pois non se trata dun "tema ideolóxico".

Fotos Xunta. Rp.Consello. | Fonte: Europa Press

"É un tema estrutural, de crer que é o mellor para reparar uns danos que son irreparables", defendeu o dirixente popular ao ser preguntado na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta sobre a posibilidade de que a Cámara baixa aprobe a constitución deste órgano co voto favorable do PSOE.

De feito, o que rexeitou é "politizar o accidente", co argumento de que suporía "utilizar un problema evidente" de moitas persoas; e fixo fincapé en que "a política debe quedar á marxe deste asunto".

Así pois, reafirmouse en que debe "reforzarse" a comisión técnica independente, máxime despois de que a UE cuestionase o informe emitido pola CIAF. "Creo que é razoable pór outros técnicos a reformular ese informe", sinalou, non sen lembrar que esa mesma postura é a que mantivo o PSOE ata agora.

Exposto isto, Feijóo resolveu que "cada cidadán saberá valorar" se agora os socialistas "aproveitan o cambio de secretario xeral" para cambiar tamén de idea, pois, como rememorou, na Mesa do Congreso "rexeitouse hai pouco" crear esa comisión de investigación.

Desde o convencemento de que "a prioridade" é a vía xudicial, si lembrou que está aberto a que, unha vez conclúan os seus traballos, no Congreso dos Deputados póidase constituír "unha comisión de expertos" que investigue "con maior intensidade" o ocorrido o 24 de xullo de 2013 no barrio compostelán de Angrois.

"NON É FÁCIL SITUARSE"

A continuación, o mandatario autonómico admitiu que "non é fácil situarse" ao redor das peticións das vítimas sobre as investigacións.

"Ás veces, unha cousa é o que che pide a cabeza e outra o que che pide o corazón", manifestou, aínda que opinou que cando un ocupa un cargo público debe seguir "os designios da cabeza".

Iso si, Feijóo asegurou que entende "perfectamente" que no seu partido haxa persoas con "outra visión e outra formulación". "É absolutamente razoable", finalizou.

Precisamente este xoves, nunha entrevista radiofónica, o portavoz do PP de Santiago, Agustín Hernández, que no seu día foi conselleiro de Infraestruturas, convidou ao seu partido a "reflexionar" sobre o 'non' á comisión de investigación nas Cortes.