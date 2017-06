O portavoz de En Marea, Luís Villares, acusou este xoves ao PP de "trato discriminatorio e sectario" con alcaldes que non son da súa cor política.

O portavoz de En Marea, Luís Villares, en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Como exemplo, citou a actuación no desaloxo de okupas de Santiago, ao ser preguntado polas manifestacións do rexedor, Martiño Noriega, nas que asegurou que non se lle informou sobre o desaloxo dun edificio okupado na Algalia de Arriba.

Respecto deste caso, Villares xustificou a apertura dun expediente para multar aos propietarios "por incumprir a normativa urbanística e por non respectar as normas nun centro histórico". Con todo, foi mais alá e puxo este caso como exemplo da política "sectaria" do PP con municipios onde non goberna.

A este exemplo, sumou o feito de que o ata agora portavoz do PP en Sanxenxo, Telmo Martín, recuperase a alcaldía nun pleno extraordinario celebrado dous días despois de que Gonzalo Pita formalizase a súa renuncia ao cargo tras un acordo do partido independente que encabeza --Sanxenxo Agrupación Liberal (SAL)-- e os populares.

"Un partido que se censura a si mesmo para darlle o goberno", engadiu en referencia ao PP e cuestionado que Telmo Martín o asuma de novo por "as sentenzas urbanísticas" neste municipio.