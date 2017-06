Angrois.- A Fiscalía Superior de Galicia apoia a petición de prorrogar a instrución xudicial

O fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, apoiou a petición dunha prórroga de 18 meses da causa que investiga o accidente do tren Alvia no compostelán barrio de Angrois, no que perderon a vida 80 persoas e 144 resultaron feridas.

Fernando Suanzes | Fonte: Europa Press

"É o idóneo e o procedente", afirmou lembrando que quedan "dilixencias importantes" por realizar. De aprobarse a petición polo xuíz, o novo prazo chegaría ata decembro de 2018, pois o actual abarca ata xuño do presente ano.

A preguntas dos xornalistas coincidindo coa presentación da Escola de Verán do Ministerio Fiscal, Suanzes sinalou que se trata dunha decisión "compartida" pola Fiscalía Superior.

Por outra banda, sobre o cambio tras a marcha do fiscal do caso Antonio Roma, insistiu en que "non vai interromper ou modificar o desenvolvemento" da causa que investiga o accidente do tren Alvia.