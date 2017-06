A Sinfónica de Galicia inaugura con 'Resurrección' de Mahler unha tempada na que realizará cinco estreas en España

A Orquestra Sinfónica de Galicia (OSG) inaugurará a súa tempada 2017-2018 no Auditorio Mar de Vigo coa Sinfonía nº2 'Resurrección' de Mahler. Tras pechar este ano cun incremento de asistencia de público aos seus concertos, a formación realizará cinco estreas en España.

En rolda de prensa, o xerente da OSG, Andres Lacasa, acompañado polo concelleiro de Culturas do Concello da Coruña, José Manuel Sande, e o director titular da OSG, Dimas Slobodeniouk, presentou a programación para a nova tempada, na que a OSG viaxará a Madrid, Zaragoza e Alicante.

Tras pechar a súa actual tempada cun incremento de asistencia do 20% -43.000 espectadores máis que o ano pasado-, a Orquestra volverá ofrecer 25 programas no seu ciclo de abono venres e 11 no abono sábado. Ademais destes dous ciclos de concertos na Coruña, a OSG ofrecerá 14 concertos en Galicia -8 en Vigo, 5 en Ferrol e un en Santiago de Compostela-.

DIRECTORES E SOLISTAS

Xunto con algunhas das obras icónicas da música do século XX, como 'A consagración da primavera' de Stravinski, 'Noite transfigurada' de Schoenberg ou as músicas de K.Penderecki, entre outros, a OSG estreará en España un total de cinco obras. Entre elas destaca 'Drifts' de Sebastian Fagerlunf, un encargo conxunto da OSG, a orquestra da Radio Finlandesa e a Sinfónica de Gotenburgo.

Algunhas das mellores batutas do mundo manteñen o seu vínculo coa Orquestra Sinfónica para esta nova tempada, co regreso de Christoph Eschenbach xunto a figuras como as de Andrew Litton ou Dennis Russel; pero tamén contará co debut de figuras como Eugene Tzigane, Kaus Mäkela e Diego Martín Etxeberría.

En canto a solistas, unha "liña moi importante" para a OSG- asegura o seu director-, poderanse escoitar a pianistas de talla internacional como Javier Perianes, Iván Martín ou Ivo Pogorelich- con quen a OSG ofrecerá concertos en Madrid, Zaragoza e Alacante baixo a dirección de Dima Slobodeniouk-.

A tempada contará, ademais, con dous concertos da Real Filharmonía de Galicia, o primeiro baixo a dirección do seu titular Paul Daniel e o segundo coa batuta de Manuel Hernández Silva.