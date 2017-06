Investigadores e BNG denuncian que a Xunta exclúe de bolsas postdoctorales a licenciados antes de 2006

Investigadores e BNG denuncian que a Xunta exclúe das bolsas postdoctorales 2017 a todas as persoas licenciadas ou graduadas antes de 2006, nunha decisión que tachan de "arbitraria" e para a cal cren que "non hai xustificación académica".

En rolda de prensa este xoves, a deputada do BNG Olalla Rodil censurou que este "veto" do PP e Xunta "non ten precedentes" nunhas bolsas --convocadas conxuntamente polas consellerías de Educación e Economía--, polo que reclama que se retire esta convocatoria e haxa outra na que non se contemple esta cláusula.

Neste sentido, Rodil recrimina que "se pecha a porta" a investigadores emigrados que "querían volver" a Galicia, a pesar de que na orde recóllese que se persegue a volta de talento á Comunidade a través dunhas 50 bolsas postdoctorais.

Neste sentido, sinala a "discriminación comparativa" que supón, dado que en axudas homólogas concedidas pola Axencia Estatal de Investigación, as bolsas Juan da Cierva, non establecen este criterio excluínte.

Xunto a isto, a deputada nacionalista lamenta o recorte da Xunta do "24 por cento" nos fondos de programa de investigación universitaria para este ano, así como de "178 millóns" no plan galego de investigación desde 2009.

RECURSO ADMINISTRATIVO

Pola súa banda, o profesor da USC Marcos Valcárcel criticou que esta medida "non ten ningún sentido" e suporá unha "discriminación por motivos de idade", mentres afecta a investigadores que se viron "excluídos" da posibilidade de quedar en Galicia pola crise.

A continuación, Valcárcel avisou de que se presentará un recurso administrativo no caso de que "desde o punto de vista político non se adopten as decisións oportunas" para quitar esta restrición, algo que considera de "sentido común".

Así, alerta de que "moitísimos" investigadores quedarán fóra da posibilidade de optar a bolsas postdoctorais por unha decisión "extemporánea" e tras anos de estudo e traballo para conseguir obter doutor e un currículo "de excelencia".

Por todo iso, o Bloque levará unha iniciativa ao próximo pleno do Parlamento galego co fin de conseguir a retirada dun requisito "nunca" antes incluído nas convocatorias.