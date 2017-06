Detido un individuo por abandono e malos tratos dunha cadela que morreu en Carballo (A Coruña)

A Patrulla do Servizo de Protección a Natureza da Guardia Civil de Arteixo (A Coruña) detivo a un veciño da Grela en Carballo por un delito de abandono e malos tratos de animal doméstico con resultado de morte.

Detido un veciño de Carballo por abandonado e malos tratos animais. | Fonte: Europa Press

Segundo informou o Instituto Armado, tratouse dunha cadela de raza 'buldog americano' de cor branca e marrón, chamada Princesa, que "tivo que pasar un calvario de dores antes de morrer debido a unha grave mastitis".

O animal, segundo relatan as mesmas fontes, foi atopado por un viandante á altura de Serantes de Abaixo, na marxe esquerda da cuneta da estrada de Seoana-Oza, no termo municipal de Carballo, ás 10,40 horas do 4 de maio.

Cando o servizo de recollida de animais Servigal tivo coñecemento dos feitos trasladouse ao lugar, onde atopou á cadela "desnutrida, con dificultade respiratoria e as mamas inchadas", segundo indica a Benemérita, polo que se lle trasladou a un centro veterinario.

O informe veterinario concluíu que Princesa fora achada "en estado de shock, hipotermia e cadro de deshidratación grave, semiinconsciente constantes fisiológica alteradas, dificultade respiratoria e presenta unha mastitis infectada supurativa".

Despois de prestarse os primeiros auxilios e proceder a aplicarlle un tratamento mostrouse máis consciente e con signos de dor, pero posteriormente faleceu ás 14,00 horas do 4 de maio.

Por todo iso, a Guardia Civil iniciou unhas investigacións encamiñadas a atopar ao autor dos feitos, que foi detido por un delito de abandono e malos tratos de animal doméstico con resultado de morte.

O Equipo de Protección da Natureza de Arteixo indicou que existe "unha incidencia de cans de raza potencialmente perigosa nas zonas de lugares de Carballo de Arriba, Colina, Sixto e Carriza", polo que fai un chamamento de prevención e exercicio de responsabilidade en virtude destas razas de cans.