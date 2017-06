Un proxecto europeo persegue ideas innovadoras para a nutrición personalizada da poboación de máis de 50 anos

O proxecto 'Inclusilver', que lidera o cluster alimentario de Galicia, persegue a xeración de "ideas innovadoras" para a nutrición personalizada da poboación 'sénior', a que supera os 50 anos.

Foro Galicia Alimentación | Fonte: Europa Press

A iniciativa foi presentada este xoves en Santiago, na Cidade da Cultura, no II Foro Galicia Alimentación, nun acto que finalizou coa cerimonia de entrega do III Premios Galicia Alimentación.

'Inclusilver', en colaboración co Cluster Skane Food Innovation Network, de Suecia, desenvólvese por un consorcio de nove cluster. Enmárcase dentro dun dos eixos do plan estratéxico do cluster alimentario galego, relativo á dinamización de proxectos colaborativos dirixidos a desenvolver alimentos innovadores, seguros e saudables, adaptados a tendencias de consumo.

Financiado cuns 4,12 millóns de euros nun 100% pola Comisión Europea, entre os principais beneficios para as empresas e entidades participantes atópase "a posibilidade de obter apoio financeiro directo --cheques de innovación-- e técnico --a través de servizos de apoio á innovación-- para aumentar a capacidade de innovación das pemes", segundo destacou a responsable de proxectos europeos do cluster, Ana Isabel do Rego Felgueiras.

OUTRAS INTERVENCIÓNS

Pola súa banda, o doutor de endocrinoloxía do Sergas Manuel Antonio Botana López explicou que, "aínda que aínda non é posible identificar que alimentos son necesarios en función dos xenes, a ciencia avanza cara aí para poder previr enfermidades".

En representación de Johnson & Johnson, Jaime Veiga Pazos aludiu á importancia da poboación de máis de 50 anos para as empresas, un público "crítico" nun momento vital "óptimo", tanto a nivel de tempo como de poder adquisitivo e tempo.