Popular subliña que o exame do FMI é para toda a banca española e resolverase en xullo

Popular remitiu á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) un comunicado no que subliña que o Programa de Avaliación do Sector Financeiro (PESF ou FSAP, polas súas siglas en inglés) que o Fondo Monetario Internacional (FMI) está a realizar sobre o sistema financeiro español "non acabou aínda" e o seu resultado darase a coñecer en xullo.

Sucursal, banco Popular | Fonte: Europa Press

Ademais, remarcou que a institución está a realizar un exame ao sistema financeiro español no seu conxunto e non soamente ao banco presidido por Emilio Saracho, polo que non se publicarán resultados de entidades individuais, senón de todo o conxunto.

O banco explicou que as probas que leva a cabo este organismo a través do exercicio FSAP non teñen o obxectivo de cuantificar potenciais déficit de capital regulatorio e puxo en valor que na proba de esforzo máis recente levada a cabo polo Banco Central Europeo (BCE) "Popular cumpría --e cumpre-- cos niveis de capital regulatorio esixidos".

Por outra banda, lembrou que o Consello Único de Resolución (SRB) informou o mércores de que "nunca emite advertencias sobre os bancos" e que non confirmou as "interpretacións sobre supostas declaracións" realizadas pola presidenta do organismo, Elke König, en relación co banco.