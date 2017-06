A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu este xoves ao PP que non "estea en actitude tan carroñera" e deixe de facer "partidismo" en referencia ás declaracións de diversos portavoces 'populares' en relación ao desaloxo o pasado martes dun edificio okupado no casco antigo de Santiago.

Tras un acto político en Ourense, Pontón subscribiu "ao 100%" a postura do BNG no concello de Santiago, cuxo representante cualificou como "desproporcionada" a intervención policial do pasado martes que se saldou cun mozo detido e seis axentes con lesións de diversa consideración tras varios enfrontamentos polas rúas da cidade.

A portavoz nacional do BNG coincidiu en que a actuación da policía "foi desproporcionada", por considerar que "converteu unha cidade tranquila case nunha batalla campal, durante a última semana".

Ademais, criticou a "falta de información e transparencia" ao Concello de Santiago por parte dos encargados de realizar a operación.

"ACTITUDE CARROÑERA"

Así mesmo, Pontón reprobou as críticas vertidas por representantes do Partido Popular ás declaracións do alcalde Martiño Noriega criticando que non se informou ao Concello sobre o dispositivo policial.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, criticou a 'tibieza' do alcalde de Noriega por considerar "esaxerado" o dispositivo policial e criticar non ser informado do operativo despregado na cidade. Nesta liña, afeáballe que "ou se está coas liberdades e o Estado de Dereito ou se está en contra".

"Non pode ser que o PP estea nunha actitude tan carroñera como está a ter neste tema", dixo a portavoz nacional do BNG. Ao seu xuízo, os populares' "queren facer partidismo" con este debate e "seguir cunha campaña de acoso e derribo".