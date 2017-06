O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, replicou ao presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, que "para posicións mornas, as que el mantén respecto da corrupción estrutural" do PP, á vez que asegurou que non recibiu "ningunha queixa oficial" por parte da Policía respecto das súas declaracións tras o desaloxo o pasado dun edificio okupado no Centro histórico.

Martiño Noriega | Fonte: Europa Press

Este xoves, a preguntas dos medios, o rexedor santiagués tamén se referiu a as declaracións do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, nas que acusou a Noriega de "tibieza" despois do desaloxo do edificio e os posteriores altercados rexistrados na tarde do martes logo dunha protesta que derivou nun enfrontamento entre algúns dos manifestantes e as forzas da orde, que realizaron cargas e dispararon bólas de goma.

"Para posicións 'tibias' as que el (Feijóo) mantén respecto da corrupción estrutural do seu partido", expresou Martiño Noriega, quen se mostrou crítico co comunicado emitido o pasado mércores pola Delegación do Goberno en Galicia. Nel, defende a actuación policial e indica que "en ningún caso ten que realizar comunicación algunha da aplicación dunha orde xudicial ou do exercicio das súas propias competencias" ás autoridades locais.

"Si que me sorprendeu o comunicado do Gobernador Civil, perdón, do Delegado do Goberno respecto ao feito de que non están na obrigación de comunicar un dispositivo ao alcalde da cidade", expresou o primeiro edil santiagués, quen se mostrou crítico con que o consistorio non recibise ningunha comunicación previa sobre o operativo do pasado martes.

"Non se onde está o marco legal, pero si se onde está a cortesía e a colaboración interinstitucional", apostilou. "Se a partir de agora aquí pódese iniciar calquera dispositivo e non hai nin a mínima cortesía de colaboración para comunicarllo ao alcalde, logo que non se tente criminilizar ao alcalde e ao grupo de goberno mentres os responsables son outros", engadiu.

CRÍTICAS AO PP DE SANTIAGO

Ademais, Noriega cargou contra o PP santiagués e o seu portavoz, Agustín Hernández, do que asegura que "está a servizo dos intereses" do seu partido "e non dos desta cidade". "Ao PP véselle encantado neste intento de criminalizar as institucións e parte da cidadanía nestes días", apostilou.

Así, tras reclamar "un trato digno" ao Concello de Santiago como "institución" e "capital do país", cargou contra Hernández por pretender facer "tábula rasa" e tratar de "imputarlles ao novo goberno cuestións" que corresponden a "a época" dos populares á fronte do Pazo de Raxoi.

"Se o que interesa é connotar ao alcalde como un perigoso antisistema, iso ten que pasar polo filtro da credibilidade e a xente xa nos coñece a todos e a todas. Antisistemas son os que levan facendo tanto dano ás institucións e eles teñen gran parte de responsabilidade do que lle pasou a esta cidade nos últimos anos", concluíu.