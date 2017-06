O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, responsabilizou este xoves ao "non é non" que abanderou quen de novo é secretario xeral do PSOE, Pedro Sánchez, dunha inexecución "desproporcionada" nas obras do AVE a Galicia, tendo en conta que eses case 600 millóns de euros perdéronse durante o ano que España estivo cun goberno en funcións.

Feijóo na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta | Fonte: Europa Press

Preguntado sobre os datos que figuran na liquidación das contas estatais do pasado ano na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, Feijóo lembrou que dixo en múltiples ocasións que "o 'non é non' non ía ser gratis".

"Perdemos case un ano desde o punto de vista da conectividade ferroviaria", evidenciou, ao admitir que o grao de execución foi "anormalmente baixo".

De feito, o máximo mandatario autonómico relacionou "o desvío" de tres trimestres, ata finais de 2019, para a conclusión da alta velocidade ferroviaria coa "parálise" do goberno en funcións durante un ano.

Agora, como sinalou, o seu desexo é que o ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, "cumpra" o comprometido, tendo en conta que os galegos acumulan xa un certo "grao de incerteza e de escepticismo" con respecto aos prazos. E é que, como argumentou, estes xa foron "prolongados" en varias ocasións.