O BNG reclamará no Parlamento de Galicia un "incremento de medios e persoal" no Servizo de Oncoloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) para pór fin aos atrasos nas citacións para realizar os TAC de control, unhas probas que os representantes dos pacientes estimaron que poden posporse "ata dous meses".

O CHUO destacou, pola súa banda, que o tres TAC do centro "están a pleno rendemento" e que se reforzou o persoal "para equilibrar ao máximo os tempos de realización das probas".

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, sinalou este venres en Ourense que "pedirá explicacións" no Parlamento de Galicia sobre os atrasos transmitidos polos representantes dos pacientes de oncoloxía do CHUO na realización das súas probas radiolóxicas.

Durante a rolda de prensa, un representante dos pacientes, Luís Alberto Gómez, asegurou que "todos os pacientes de oncoloxía" están a sufrir atrasos nas citacións para realizar as probas de TAC e fixou o tempo medio de espera en "dous meses".

Tamén explicou que os propios oncólogos "advirten" aos pacientes de que "teñen que reclamar" unha data porque "senón non lles citan".

MÁIS MEDIOS

Pontón confirmou que esixirá na Cámara galega máis medios e persoal para evitar que o servizo de radioloxía do CHUO "siga sendo un embude que impide que os pacientes reciban o tratamento necesario".

Neste sentido, pedirá ao Executivo galego que "tome cartas no asunto" e axilice solucións aos problemas constatados no CHUO, onde "é evidente que se necesitan máis medios e persoal". Ademais reclamará que "se aceleren as obras" do novo edificio hospitalario "que levan un atraso acumulado de máis de seis meses".

Para a portavoz nacionalista é necesario un "funcionamento escrupuloso e meticuloso" dos servizos sanitarios en Ourense, pero estendeu esta reclamación outros servizos e ao resto da Comunidade Autónoma, onde sinalou que tamén faltan medios e persoal.

"Non é lóxico que vexamos a unha xeración de sanitarios que están a emigrar, mentres aquí hai carencias importantes e a Xunta de Galicia está de brazos cruzados utilizando isto como coartada para a privatización da Sanidade pública, con derivacións cada vez máis importantes ao ámbito privado", concluíu Pontón.

O CHUO SINALA QUE O TRES TAC ESTÁN "A PLENO RENDEMENTO"

Desde o CHUO emitiuse un comunicado no que se sinala que o centro "mantén a pleno rendemento o seu tres TAC e acaba de ampliar o seu persoal, cun radiólogo máis".

Así, fontes hospitalarias indicaron que o tres TAC realizaron o pasado ano un total de 24.615 probas e que, desde o pasado mes de maio, "están a pleno rendemento" debido á ampliación horaria dun deles a horario de tarde.

O CHUO subliña que o tres TAC teñen "actividade continuada" de 8,00 a 22,00 horas. Ademais, un deles traballa as 24 horas, para atender as probas urxentes, ademais das programadas.