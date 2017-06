Investigado un veciño de Cospeito (Lugo) por falsidade documental na venda dun autocargador forestal

O Grupo de Investigación e Análise de Tráfico (Grupo GIAT) do Subsector de Tráfico de Lugo investiga a un veciño de Cospeito (Lugo) por un suposto delito de falsidade documental na venda dun autocargador forestal.

Segundo informou o Instituto Armado, o GIAT culminou unha investigación iniciada por mor dunha denuncia presentada polo propietario dun autocargador forestal, ante a imposibilidade de poder matriculalo.

Na investigación efectuada descubriuse, segundo relatan as mesmas fontes, a existencia dun suposto delito de falsidade documental ao ser eliminado o número de bastidor do vehículo e ser troquelado outro número en lugar distinto.

Para iso desprazouse desde Madrid un equipo do Servizo de Criminalística da Garda Civil, o cal prestou un apoio técnico encamiñado á identificación do vehículo. Así, conseguiron descubrir unha numeración que se corresponde cun número de bastidor que fora borrado.

As indagacións levadas a cabo culminaron co vendedor do vehículo, un home de 58 anos de idade e veciño de Cospeito (Lugo) comparecendo ante a Garda Civil en calidade de investigado. O home prestou declaración pola súa relación nun suposto delito de falsidade documental.

Paralelamente solicitouse colaboración, a través das canles de cooperación policial internacional, a varios países da Unión Europea a fin de coñecer se orixe do vehículo é ilícito.

Mentres, a persoa investigada foi posta a disposición do xulgado de Instrución de garda de Lugo.