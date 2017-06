O portavoz de En Marea no Parlamento galego, Luís Villares, manifestou que o plenario que esta formación acordou convocar para o mes de xullo é "o lugar idóneo" para abordar a composición da coordinadora, ante as demandas feitas a este respecto polo rexedor da Coruña, Xulio Ferreiro.

O portavoz de En Marea, Luís Villares, en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

"Falaremos do que os inscritos queiran", engadiu, ao ser preguntado polas declaracións realizadas a Europa Press polo alcalde herculino nas que consideraba necesario abordar, no mesmo, a composición da coordinadora despois de non obter representación a lista máis votada nas primarias.

Mentres, preguntado, coincidindo coa súa participación nos Almorzos Off/on da demarcación coruñesa do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG), se fala con Xulio Ferreiro, dixo que o fai "con frecuencia" e que mantén unha relación "fluída" con el. "Igual que co resto dos alcaldes", engadiu.

Por outra banda, reiterou que En Marea é "unha alternativa política para quedar" e insistiu en que ten "unha estratexia conxunta". "E A Coruña é un bo exemplo de que se poden facer as cousas doutra maneira", sentenciou.