Toman posesión os dous xuíces que na Coruña e Vigo asumirán os casos de cláusulas chan

Os dous xuíces que reforzarán os xulgados de Primeira Instancia especializados das provincias da Coruña e Pontevedra en materia de litixios relacionados con contratos de financiamento con garantías reais inmobiliarios cuxo prestatario sexa unha persoa física, entre elas as cláusulas chan, prestaron este xoves promesa ou xuramento no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), segundo informa o alto tribunal.

Xuíces que asumirán causas sobre cláusulas chan na Coruña e Vigo. | Fonte: Europa Press

En concreto, trátase de Augusto Javier Mosquera Blanco, que reforzará o Xulgado de Primeira Instancia número 7 da Coruña, e Lara Ferradás Novoa, destinada ao número 14 de Vigo. En ambas as cidades, segundo o alto tribunal galego, "habilitáronse xa espazos para albergar estes xulgados de reforzo".

Ademais, engade que a Xunta xa iniciou a tramitación para nomear aos funcionarios que se recollen no plan de actuación do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ).

REACCIÓNS

Sobre a posta en marcha destes xulgados e a denuncia respecto de falta de medios e de persoal, o fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, eludiu pronunciarse. Unicamente, mostrou a súa confianza en que "todo leve a un bo resultado e o cidadán teña unha resposta pronta", en alusión ás posibles demandas.

Pola súa banda, o portavoz de En Marea no Parlamento galego e maxistrado en excedencia, Luís Villares, reprochou ao Ministerio de Xustiza e ao CGPJ "improvisación total" na súa actuación.

Ademais, remarcou que os xuíces que asumirán esta responsabilidade son "xuíces en prácticas, que terían que acabar de formarse e non asumir esta carga".