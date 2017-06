(AM) Consello.- A Xunta investirá 70 millóns ata 2020 para estender a educación plurilingüe ao 100% do alumnado

O Consello da Xunta deu luz verde este xoves á súa estratexia de potenciación das linguas galegas, de modo que prevé investir preto de 70 millóns de euros ata 2020 na extensión da educación plurilingüe ao 100% do alumnado galego, de modo que alcanzará tamén aos matriculados en educación infantil e FP.

Reunión do Consello da Xunta | Fonte: Europa Press

Diso informaron aos xornalistas ao termo da reunión semanal do Executivo autonómico tanto o presidente, Alberto Núñez Feijóo, como o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez.

En primeiro termo, o responsable autonómico destacou que sempre traballou por que os galegos tivesen "mellores competencias lingüísticas" non só nas dúas linguas propias senón tamén en inglés. "Esta aposta non sempre foi ben entendida", constatou, pero ha blandido "resultados destacables" do seu plan lingüístico sete anos despois para xustificar o seu reforzo.

En concreto, referiu que "a práctica totalidade" (un 93%) dos centros que contan con algunha das ferramentas do plan están "satisfeitos" e que as competencias lingüísticas dos alumnos "melloraron substancialmente" tras sete anos.

Así pois, sen perder de vista que a "actualización" do plan de potenciación das linguas estranxeiras estaba incluído no programa co que se presentou ás eleccións, Feijóo remarcou que todos os centros sostidos con fondos públicos serán en 2020 plurilingües, ou contarán cunha sección bilingüe ou auxiliares de conversación.

OBXECTIVOS

Pola súa banda, Román Rodríguez concretou que o obxectivo é que, dentro de tres anos, a metade dos centros educativos (uns 500) sexan plurilingües. Deles, 280 serán de educación infantil e 90 de formación profesional. En paralelo, avanzou a creación dun bacharelato de excelencia en idiomas, do que se espera estea implantado en 40 institutos ao termo do plan.

Segundo apuntou Feijóo, tanto en Infantil como en FP teñen a opción de sumarse ao modelo establecido no resto de etapas educativas, que supón impartir un terzo das horas lectivas nun idioma estranxeiro.

En canto ao bacharelato de excelencia, os seus alumnos terán dous ou tres horas fose do horario escolar, o que lles permitirá alcanzar un nivel "maior" (o B2) que o esixido nas titulacións universitarias.

Adicionalmente, o conselleiro indicou que este modelo impulsará a certificación lingüística ao termo de cada etapa, de modo que polo menos un 30 por cento dos alumnos de ESO alcancen o B1 e o mesmo porcentaxe de quen finalicen o bacharelato de excelencia poidan obter o B2.

Así mesmo, potenciaranse os graos e másteres en inglés, a fin de que as universidades galegas poidan "captar" alumnos a escala mundial e de "favorecer a mobilidade e a internacionalización" do sistema.

Para pór en marcha o programa 'EduLingüe', como sinalou Feijóo, un dos eixos é a formación do profesorado, co que se busca que un 30 por cento dos docentes conte co nivel C1 acreditado a través de diferentes cursos e intercambios. "É un obxectivo ambicioso", admitiu Rodríguez, e avanzou tamén iniciativas para "implicar" aos pais.

"UNHA GALICIA PLURILINGÜE"

Finalmente, o presidente galego expresou o seu desexo de "consolidar unha Galicia plurilingüe", na que os seus mozos non sexan "menos que os mellores novos europeos".

Convencido de que os idiomas propios xa permiten aos galegos expresarse en "linguas maioritarias" como o español e o portugués ou o brasileiro, xulgou que se debe coñecer "un dos idiomas máis falados no mundo", o inglés, posto que estas destrezas "abren portas".

Reverterá, conveu o titular de Educación, nunha mellora de "a empregabilidade" dos mozos e de "a competitividade dos sectores produtivos" galegos.