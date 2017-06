As Xuventudes Socialistas de Galicia (XSG) pediron ao Ministerio Público "medidas contundentes" en contra dos "ataques homófobos" publicados no xornal 'Mariñán', da Asociación de Empresarios de Sada.

Para o secretario xeral de XSG, Aitor Bouza, "unha sociedade decente non pode tolerar ningún ataque aos dereitos fundamentais e á igualdade entre as persoas". "Por iso, esiximos a todos os poderes públicos que non só condenen estes actos, senón que os combantan".

Ademais, reclama "a aplicación inmediata da Lei Galega contra a Homofobia de 2014". Dela, asegura que quedou gardada "nun caixón" desde a súa aprobación. "Hoxe máis que nunca esiximos de inmediato o cumprimento e o desenvolvemento efectivo do capítulo que recolle medidas no ámbito laboral".

Tamén sostén que artigos deste tipo evidencian que queda "moito por facer", engaden sobre unha publicación que suscitou tamén numerosas reaccións nas redes sociais.