Os xulgados galegos abriron o ano pasado 61 incoacións por malos tratos animais e outros 50 relacionados coa flora e fauna dun total de 472 delitos contra o medio ambiente, segundo informou o fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes.

Fíxoo coincidindo coa presentación do curso que, do 7 ao 9 de xuño, celebrarase no Pazo de Mariñán, en Bergondo (A Coruña), sobre 'Protección penal da flora e os animais domésticos' no marco da Escola de Verán do Ministerio Fiscal.

Xunto ao director do curso, o fiscal xefe provincial de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, Suanzes explicou que nel se abordarán, entre outras cuestións, os delitos vinculados co marisqueo ilegal.

FURTIVISMO

Sobre o mesmo, o fiscal provincial de Pontevedra indicou que, desde a reforma do Código Penal en 2015, incautacións de especies como a vieira son considerados un delito de furtivismo e non delito alimentario.

Mentres, Suanzes incidiu no aumento dos delitos vinculados coa flora e fauna e os malos tratos animais. Así pasou de representar do 8,3% do total de delitos ambientais ao 25,3%, segundo expuxo.