A portavoz do PP na Deputación de Lugo, Elena Candia, pediu a "dimisión" dos responsables do PSOE na Deputación de Lugo por "paralizar de novo a apertura de residencias" e lamentou que se "aprazase" a inscrición da sociedade urbanística Suplusa no rexistro de entidades prestadoras de servizos locais.

O consello de administración da entidade, que conta con catro membros do grupo socialista, catro do PP e un do BNG, volveu reunirse tras a convocatoria de urxencia do martes, cando se decidiu cambiar ao presidente e ao vicepresidente, cargos que ocupan o propio titular provincial, Darío Campos, e o seu segundo no goberno e alcalde de Becerreá, Manuel Martínez.

Candia apelou, despois de que a inscrición de Suplusa no rexistro de entidades sociais quedase "encima da mesa" polos votos do catro socialistas e do deputado do BNG, á necesidade de "cambiar de presidente (en Suplusa que é Darío Campos)".

Lembrou que hai un mes que se solicitou unha reunión do consello para esta inscrición, evocando que isto se acordou en 2010 para xestionar as residencias.

"E hoxe reúnese o consello por convocatoria automática, porque o presidente non convoca, celébrase 40 minutos tarde e decídese deixalo encima da mesa. Novamente, a situación das residencias está paralizada por un problema de entendemento no partido socialista nesta institución", queixouse, dando a entender a posible existencia de "desavinzas" entre grupo socialista e Martínez.

ARGUMENTOS DE PSOE E BNG

O goberno provincial argumentou o rexeitamento dos socialistas á petición do PP que se acordou aprazar este rexistro porque a propia Xunta en 2011 "denegou a solicitude para que fose unha entidade de servizos sociais".

Ademais, incide en que, no caso das residencias da terceira idade que promove o goberno provincial, búscase que sexan xestionadas desde a deputación dado que Suplusa rexeríase polo dereito "mercantil" ou "privado". O obxectivo da Deputación, esgrime, é que haxa unha xestión "pública".

O deputado do BNG, Xosé Ferreiro, xustificou o seu voto en contra en que se está pendente da renovación do consello de Suplusa despois do sucedido este martes en relación á substitución. Con todo, os nacionalistas queren que siga presidindo esta sociedade Darío Campos e non Manuel Martínez.