O TS confirma a validez do ERE de Santa Bárbara, que supuxo 172 despedimentos na Coruña

A Sala do Social do Tribunal Supremo confirmou a sentenza da Audiencia Nacional que desestimou as demandas interpostas por varios sindicatos que reclamaban a nulidade do despedimento colectivo na empresa Santa Bárbara Sistemas S.A., segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

O ERE iniciouse en febreiro de 2013 e concluíu co despedimento de 593 traballadores, dos cales 459 adscribíronse ao mesmo de forma voluntaria. Na cidade herculina, supuxo o despedimento de 172 traballadores, aos que se sumaron os de centros de Granada, Trubia (Oviedo), Sevilla e Madrid.

A Sala Cuarta destaca que "con independencia de que a situación económica acreditada da empresa demandada era negativa, con resultados desconsoladores" mesmo a nivel do grupo empresarial, como os cualifica o Ministerio Fiscal, o certo é que concorrían tamén causas produtivas".

ARGUMENTOS

"E si a iso engadimos que a empresa reduciu o número de traballadores afectados, desde os 693 inicialmente propostos a 600 na súa decisión final, introduciu a voluntariedade como criterio e tramitou un procedemento de suspensión temporal de contratos de traballo, non podemos estimar que a medida de despedimento colectivo sexa desproporcionada".

De acordo co informe do Ministerio Fiscal, a Sala afirma que "a pesar da existencia de deficiencias formais na tramitación do despedimento colectivo" estas non poden comportar "a nulidade do mesmo na medida en que quedou acreditado que o obxectivo e a finalidade de período de consultas en canto a garantir unha adecuada negociación entre as partes cumpriuse".

INTERPOSICIÓN DE RECURSOS

A sentenza desestimou os recursos de casación interpostos pola CIG, Sindicato Central Sindical Independente e de funcionarios (BSI-F), comité de empresa do centro de traballo da Coruña da empresa Santa Bárbara Sistemas, S.A., Metal Construción e Afíns da Unión Genral de Traballadores.

Tamén recorreran a Federación de Industria (MCA-UXT), Confederación Xeral do Traballo (CXT) e Federación de Industria de Comisións Obreiras contra a sentenza de 15 de abril de 2015 ditada pola Sala do Social da Audiencia Nacional.